Õnnestumise korral on tulemuseks sageli kultuslikud ja kõnekad teosed, mida mäletatakse veel aastakümneid hiljemgi. Meenutame mõningaid rollisooritusi noorte näitlejate poolt, mis polnud kunagi kergete killast, ent mille eest noorukesed tulevased staarid lõputut aplausi väärivad. Dakota Fanning «Hounddog» (2007)

12-aastane lapstäht mängis filmis väärkoheldud tüdrukut ning astus üles ka otsekohestes stseenides: film sisaldas muuhulgas vägistamisstseeni, kus lapsnäitlejast filmiti õigupoolest vaid n-ö ülemine osa, kus on näha nägu ja käed. Linateos tekitas suure pahameeletormi paljude kriitikute ning isegi aktivistide seas, kelle meelest oli näitlejanna liialt noor nii häiriva rolli jaoks ega oleks pidanud üldsegi filmi tegemisel kaasa lööma. Nooruke Dakota aga suhtus oma töösse nagu professionaal, kostes enda eest ametlikus teadaandes: «See on film ja selle asja nimi on näitlemine.»