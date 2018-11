Video: Rihanna ja Childish Gambino salaja vändatud krimifilmi treiler lekkis netti

Treileris näeb Gambinot musitseerimas ja tantsimas, aga ka põgenemas ja pantvangis hoituna. «Me elame paradiisis, kuid kellelgi meist ei ole aega ega raha, et siin päriselt elada,» sõnab ta treileris. Rihanna astub ekraaniteoses üles Gambino tüdruksõbrana, kes samuti kriminaal. Filmi rezissööriks on Hiro Murai, kes lavastas ka Gambino «This Is America» koreograafiliselt võimsa ja sotsiaalselt tugeva sõnumiga video, mis maailmas palju vastukaja leidis. Ka lavastab Murai Childish Gambino telesarja «Atlanta». Näitlejatest astuvad üles veel Letitia Wright («Miust panter») ja Nonso Anozie.

A post shared by RihannaShoots (@rihannashoots) on Nov 24, 2018 at 8:48am PST

Mis aga puudutab Childish Gambinot, siis on 35-aastane multitalent (kirjanik-muusik-koomik-produtsent-režissöör) tegelikult teatanud, et tõmbab oma praeguse artistinime all esinemisele joone alla käesoleva «This is America» tuuriga ning jätkab tegutsemist nii muusikas kui ka filminduses Donald Gloverina, mis on mehe ristinimi.



Peagi ootab ajakirja Time 2017. aasta 100 mõjukaima inimese hulka arvatud Gloverit, kes on mänginud ka filmides «Magic Mike XXL» ja «Ämblikmees: Kojutulek», ees ilmselt oma karjääri üks suuremaid ja armsamaid rolle: ta annab hääle peategelane Simbale Disney uusversioonis 90ndate menujoonisfilmist «Lõvikuningas», mille esimene tiiser äsja välja lasti.