Nicole Kidmani filmivõtete lähedal redutas tulistaja: mind veeti tuppa ja kamandati kõhuli põrandale!

Juhtum leidis aset Kidmani aasta lõpus välja tuleva filmi «Destroyer» võtetel Los Angeleses, milles Kidman iroonilisel kombel isegi Los Angelese politseinikku kehastab. Tulistamise loo tõi ta näitena kokkuhoidlikust filmitegemisest, kus pannakse kõik mängu ning roomatakse piltlikult öeldes kraavides, et suurte rahade puudumise kiuste vaatajani siiski maksimaalselt tõetruu tulemus tuua. Kui oleks suur eelarve, tehtaks asju teisiti ja ehitataks võtteplats kunstlikult üles, märgib Kidman, ent antud juhul võeti risk ning suunduti otse tänavale, kus filmi tegevus toimub.

«Olime LA lõunapoolses osas võtetel, kui ühel hetkel hüüti «Kõik sisse, väljas on tulistaja!» Olin täielikus hämmingus,» meenutas näitlejanna juhtunut. «Olin parasjagu tänaval oma mängurelvaga, kui mind tuppa veeti ja kõhuli maha kamandati. Väljas olid helikopterid,» kirjeldas ta hirmutavat olukorda.



Sündmus saadi siiski kontrolli alla ning võtted said jätkuda.



Oscari-võitjast näitlejanna Nicole Kidman teeb aasta lõpus kinodesse jõudvas filmis «Destroyer» (Hävitaja) väidetavalt ühe oma pika karjääri katsumusterohkema ja parima rolli.