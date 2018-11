Unustamatu hetk: loe, kuidas reageeris Freddie Mercury õde Rami Malekit nähes

Vaatamata ebalevale algusele ja paljudele kõhklustele suutis «Bohemian Rhapsody» tõusta üheks edukaimaks muusikafilmiks läbi aegade, kuid kõik ei oleks pruukinud üldegi nii suurepäraselt minna, kui peaosatäitja osas oleks tehtud teistsugune valik. Alguses Sasha Baron Cohenile pakutud rolli võttis paljude umbusu kiuste vastu Malek, kes aga suutis veenda nii filmitegijaid kui ka Mercury lähedasi, et just tema on õige inimene lauljat ekraanil mängima. Isegi kui film ise on saanud kriitikutelt ka nahutada, siis ei kahtle keegi Maleki töö suurepärasuses.