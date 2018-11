Ülestunnistus: Daniel Radcliffe ütles lõpuks ausalt, miks ta «Harry Potteri» etendust teatrisse vaatama ei lähe

«Mult on palju küsitud selle kohta ja keerutan alati välja viisaka, kuid igava vastusega,» tunnistas nüüdseks 29-aastane näitleja üles, märkides, et ta tõesti ei kavatsegi seda etendust vaatama minna. Põhjus on aga hoopiski midagi muud kui võiks arvata ega oma laval toimuvaga otsest seost.



Probleem olevat hoopus selles, et kui Radcliffe otsustakski teatrisse minna, ei saaks ta etendust rahulikult vaadata. «Ma arvan, et tunneksin, et kõik jälgivad mu reaktsioone. Võibolla on see täiesti vale ja enesekeskne tunne ja inimestel oleks minust ükskõik, aga ma kuidagi tunnen, et Harry Potteri fännide keskel oleks imelik seda etendust vaadata,» selgitas ta. Maskeerituna teatris käimisesse ta samuti ei usu, seega jääb vaid loota, et superstaarile privaatseanss korraldatakse.