Galerii: Henrik Normanni komöödiafilmi «Elu hammasratastel» esilinastus tõi Apollo Kinosse kohale palju tuntud nägusid

Kerdo lapsepõlv ei olnud roosiline. Alkohoolikutest kasuisad ja pidev kodutu tunne on jätnud oma jälje. Tema unistus saada kuulsaks lauljaks on ainus kindel asi, mis teda saadab. Artisti elu on aga täis takistusi ja ahvatlusi. Ainult põgenemine fantaasiatesse aitab tal ellu jääda.

Kas õigete valikute tegemiseks on juba liiga hilja? Mis on kellegi jaoks õige? Miks sündisin nii? Kerdot on üks – aga siis on tema sees veel Jumal ja Kurat! Kes neist võidab? Isegi hullumaja arstid ei saa aru.