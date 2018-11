Geniaalne absurdiloogika! Lõik etendusest «Naised»: raha jäävuse seadus annab idee, kuidas rikkaks saada

«Naised» on tema sõnul kindlasti ikkagi komöödia, kuid võibolla pisut mustjama alatooniga komöödia. «Sel lool on ka oma täiesti tõsine tagamaa. Naerdes naiste nõrkusi ja veidrusi, avastavad mehed, et tegelikult on neil palju rohkem põhjust naerda hoopis enda üle. Ning lõpuks on nad sunnitud enestelt küsima: «Millal see juhtus, kui me hakkasime suhtuma naistesse kui aksessuaaridesse?»»



Kui rääkida lahti «Naiste» lugu, siis algab kõik sellest, et ühel ilusal õhtul on Veikko lõpuks otsustanud kihluda. Ta ootab koos sõprade Tiidu ja Janiga kõrghoone viimasel korrusel oma tulevast, et lõpuks ometi saaks teoks see, mille poole ta terve elu on teel olnud. Kuid siis juhtub midagi. Juhtub midagi saatuslikku. Mängu lülituvad kolm turvameest, kel on omad rasked isiklikud dilemmad, ning kõige krooniks ilmub publiku ette veel ka Sigmund Freud isiklikult. «Alati on hea, kui sellistel hetkedel on su kõrval parimad sõbrad, kes on lohutamisel kõigeks valmis ega pea paljuks isegi valetamist ja vassimist,» sõnas lavastaja.