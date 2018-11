Kuidas see veel käib? Bradley Cooper lavastas «Täht on sündinud» Grammy-stseeni libapurjus olekus

IndieWire vahendab, et Cooper otsustas stseeniks kehastuda meetodnäitlemise teel, mis tähendab seda, et rolli sisse elamiseks kehastus ta karakteriks ka väljaspool võtet. Et väljaspool võtet tuli tal aga vastutada kogu võtte kulgemise eest, siis tuli tal põhimõtteliselt oma režissööritööd teha n-ö purjuspäi. Mõistagi ei tarvitanud Cooper selleks aga alkoholi, vaid kehastumisvõimet – pealegi on Cooper juba 15 aastat karsklane.

«Jumal tänatud, et näitlejad sellise asjaga nõus olid, et lubasid mul libapurjus peaga neid juhtida,» tunneb Cooper tänulikkust. «Mul läks lihtsalt natuke kauem aega, et oma mõtteid selgeks teha,» märkis ta.

Nonii, Ameerika Filmiakadeemia, mis te selle peale ütlete – kas tuleb parima režissööri nominatsioon või mis?





«Täht on sündinud» filmis astuvad üles neljakordne Oscari-nominent Bradley Cooper («Ameerika snaiper», «Ameerika afäär», «Õnneteraapia») ja Oscarile kandideerinud muusikastaar Lady Gaga, kes teeb selles filmis oma esimese peaosa. Cooper teeb selle filmiga oma debüüdi lavastajana.

Traagilise armastusloo uusversioonis (tegu on klassikalise Hollywoodi kuulsuselooga, millest on tehtud eelnevalt juba kolm filmi) mängib Cooper Jackson Maine'i, kantrimuusikastaari, kes on parasjagu allakäigu äärel, kui ta avastab andeka tundmatu muusiku Ally (Gaga). Jack juhib Ally rambivalgusesse ning paneb aluse tema tähelennule. Ally edukast karjäärist hoolimata varjutab nende suhet Jacki jätkuv võitlus oma sisemiste deemonitega.