Anne Hathaway haub «Meelerahus» vägivaldsele abikaasale võigast lõppu

Baker Dill (Oscari-võitja Matthew McConaughey «Elujanu», «Tähtedevaheline») on kalalaeva kapten, kes sõidab merd idüllilisel troopilisel Plymouthi saare lahesopil. Mehe rahulik elu mõraneb kildudeks, kui ta eksnaine Karen (Oscari-võitja Anne Hathaway, «Hüljatud», «Oceani 8») temalt abi palub. Naine anub Dilli, et ta päästaks tema ja nende noore poja naise uue vägivaldse abikaasa (Jason Clarke «Terminaator: Genisys», «Näen vaid sind») käest. Naise plaan on viia abikaasa kalastusretkele ja ta üle parda haide söögiks heita. Karen tõmbab Billi tagasi ellu, mida ta on püüdnud selja taha jätta. Heitlus õige ja vale vahel viib mehe maailma, kus kõik ei pruugi olla selline, nagu näib.



Apollo Kinodes alates 1. veebruarist 2019.



