Uued filmid: algav kinonädal pakub keskaegset romantikat, keerulisi tundeid ja kriminaalseid intriige

Põleng, afäärid ja piinatud pere: draamas «Metsik elu» laguneb vanemate abielu lapse silme all Mainekatel Toronto, New Yorgi, Sundance'i ja Cannes'i filmifestivalidel tuuritanud draama «Metsik elu» (Wildlife) toob ekraanile võluva, kuid naha alla pugevalt pingelise näitlejatedueti Carey Mulligani ning Jake Gyllenhaali näol.

Oscari-sahinad! Meeleheitel «Lesed» hauvad välja miljoniplaani, mida pelgaks isegi karastunud kriminaalid Oscari-võitjast režissöör Steve McQueen («12 aastat orjana») ja menukirjanik Gillian Flynn («Kadunud») toovad novembris ekraanile karmi ja kompromissitu tänapäevase maailma eluolu peegeldava põneviku «Lesed», mille võtmesõnadeks on kuritegevus, kirg ja korruptsioon. Film on juba saanud kriitikutelt palju kiita ning ennustatakse kuldmehikestki.

«Lesed» on lugu neljast naisest, kellel ei ole mitte midagi ühist peale tohutusuure võlakoorma, mille on endast maha jätnud nende kurjategijatest abikaasad. Pinged jõuavad keemispunkti, kui Veronica (Oscari-võitja Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) ja Belle (Cynthia Erivo) otsustavad saatuse omaenda kätesse haarata ning oma jõud ühendada. Tulemuseks on hulljulge plaan, mille eesmärgiks on tagada endale elu, kus ei pea igal sammul surmahirmus üle õla vaatama.