Kauni Kesseküla servas kõrges kaljukorteris elab koos oma ustava abilise Maxiga härra Grinch – suur roheline pehmekarvaline tüüp, kes on paraku hirmus pahatujuline ja küüniline kiusupunn. Mis küll Grinchi torssis meele põhjuseks on? Muidugi lähenevad jõulud! Rõõmupühad täis lusti ja laulu on üksildase Grinchi jaoks piin mis piin. Nii otsustabki Grinch, va paharet, varastada Kesseküla jõulud. Ettevõtmine on suur ning plaan keeruline, asjad lähevad nii ja naa ning nalja saab rohkem kui Grinchile meeldiks. Õnneks elab Kessekülas aga üks väike tüdruk, kel jõulutunne südames on nii suur, et päästetud saavad nii pühad kui ka Grinch ise.



Ülipopulaarsete multikate «Mina, supervaras» ja «Lemmikloomade salajane elu» looja, animatsioonistuudio Illuminationi uus animafilm põhineb Dr. Seussi armastatud jõuluklassikal. Nii pere pisimatele, suurematele kui ka täiskasvanutele mõeldud nunnumast nunnum lugu on täis seiklust, krutskeid, muusikat ja armas-naljakaid tegelasi. Film on dubleeritud eesti keelde.



Eesti vaatajate jaoks annavad filmitegelastele oma hääle Sergo Vares (Grinch), Loviise Võigemast, Evelin Võigemast, Priit Võigemast, Theodor Tats, Indrek Taalmaa, Jaakob Eik Oja, Elo-Mirt Oja, Otto Samuel Kahar ja Helene Vannari.