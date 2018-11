Fotod: Igapäevane absurd murrab sisse! «Naiste» proovis käib kirglik tantsutrenn

«Piltidel harjutavad Jan ja Tiit tangot, neid juhendab koreograaf Stasys Brilis,» sõnas fotodel nähtu kohta «Naiste» lavastaja Gerda Kordemets. «Tango muusika, nagu muugi lavastuse muusikalise kujunduse autor on Markus Robam. Ja tango on lavastuse tunnusmuusikaks seetõttu, et see on kõige kirglikum muusika ja tants, mida ma tean,» märkis Kordemets.

«Aga lavastuses on muidugi palju muudki. Igapäevaelu absurd murrab meile pidevalt sisse. Mida peab üks vaene autor-lavastaja tegema, kui sel ajal, mil ta tegeleb keskealiste inimeste probleemidega, vupsab tema FB uudisvoogu teade sellest, et üks mees on Hollandis esitanud avalduse vanuse vahetamiseks? Ta satub segadusse ja mõistab, et elu on dramaturgia taas üle mänginud. Sama juhtub siis, kui ta loeb, et lapiku maa ideoloogid on nüüd avastanud, et maa on hoopis sõõrik…,» naljatas lavastaja.

«Meil kõigil neljal, kes me igapäevaselt «Naiste» proovisaalis hullame, on üsna ühtmoodi huumorisoon ja absurditaju. Me väga loodame, et ka publik saab «Naiste» etendusel kogeda samasugust vabastavat naeruteraapiat, nagu meiegi. Peeglisse saavad piiluda nii mehed kui ka naised, ja loodetevasti on äratundmine nii rõõmsalt jahmatav, häbenemapanevalt tõene kui ka rabavalt naljakas,» lisas ta.



Möödunud teatriaasta ühe enim vaadatud etenduse «Mehed» tegijad on sel korral valmis saanud menuki mõttelise järjelooga ning toovad juba detsembri alguses lavale letenduse «Naised».

«Kellelegi meist pole võõras arusaam, et naised räägivad omavahel muidugi meestest. Vähemasti arvavad niimoodi mehed. Aga kellest räägivad omavahel mehed?» küsib koomiline fantaasiamäng kolmele meesnäitlejale, kelleks on Jan Uuspõld, Tiit Sukk ja Veikko Täär. Näitlejad kehastuvad sel õhtul seitsmeks erinevaks tegelaseks.

Detsembri esimestel päevadel esietenduva «Naised» lavastajaks ja loojaks on stsenarist ja režissöör Gerda Kordemets. Lavastaja sõnul on see loomulik, et etendusele «Mehed» järgneb uus tükk nimega «Naised», kuna viimane kasvas esimesest otseses mõttes välja ehkki muundus kirjutamise käigus mõnevõrra teise suunda. «Siin, nagu «Meesteski», räägitakse koomilises võtmes naiste ja meeste vahelistest suhetest. Seda aga kõige laiemas tähenduses. Mängu ei astu ainult pruudid ja naised, vaid ka emad ja ämmad,» selgitab Gerda Kordemets.

«Naised» on tema sõnul kindlasti ikkagi komöödia, kuid võibolla pisut mustjama alatooniga komöödia. «Sel lool on ka oma täiesti tõsine tagamaa. Naerdes naiste nõrkusi ja veidrusi, avastavad mehed, et tegelikult on neil palju rohkem põhjust naerda hoopis enda üle. Ning lõpuks on nad sunnitud enestelt küsima: «Millal see juhtus, kui me hakkasime suhtuma naistesse kui aksessuaaridesse?»»



Kui rääkida lahti «Naiste» lugu, siis algab kõik sellest, et ühel ilusal õhtul on Veikko lõpuks otsustanud kihluda. Ta ootab koos sõprade Tiidu ja Janiga kõrghoone viimasel korrusel oma tulevast, et lõpuks ometi saaks teoks see, mille poole ta terve elu on teel olnud. Kuid siis juhtub midagi. Juhtub midagi saatuslikku. Mängu lülituvad kolm turvameest, kel on omad rasked isiklikud dilemmad, ning kõige krooniks ilmub publiku ette veel ka Sigmund Freud isiklikult. «Alati on hea, kui sellistel hetkedel on su kõrval parimad sõbrad, kes on lohutamisel kõigeks valmis ega pea paljuks isegi valetamist ja vassimist,» sõnas lavastaja.

Autor ja lavastaja Gerda Kordemets, helilooja Markus Robam, produtsendid Jevgeni Supin, Veiko Esken, Tanel Tatter ja Ivar Vendelin.



Etendused toimuvad Apollo Kino Solarise Telia saalis 2. – 22. detsembrini 2018.



Pileti saad Piletilevist.