Südantsoojendav meenutus: kuidas «A-rühma» staar Dirk Benedict avastas, et ta nooruses kogemata poja eostas

Oli aasta 1998 ning toona 53-aastase näitleja hiilgeajad jäid juba eelnevatesse kümnenditesse. Lisaks oli mees äsja lahutanud abielu näitlejanna Toni Hudsonist, kellega ta oli abielus 9 aastat, mille jooksul sündisid nende kaks poega George ja Roland. Et naist tõmbas elu Los Angeleses ning Benedict tundis Montana eraldatuse tõmmet, siis harjus mees vaikselt üksikisa rolliga, kuna pojad suuremalt jaolt tema juures elasid. End ajakirjanduses ka Härra Emaks nimetanud Benedictil polnud aimugi, et tema rüblikutest poisid pole ta ainukesed järglased.

Samal ajal murdis üks 30-aastane Minnesota päritolu mees nimega John Talbert pead, kas otsida üles oma sünnivanemad. Ta oli kasvanud üles adopteeritud pojana ning oli eluga üldiselt rahul. Ümbriku oma adopteermisandmetega sai ta oma valdusesse juba 19-aastasena oma vanematelt, kui ta äsja keskkooli lõpetanud noorukina otsustas kodust lahkuda ka läände kolida. Vanemad arvasid, et pojal peaks olema õigus ja võimalus oma juured üles otsida, ent noore mehena John veel sama ei arvanud. Üheksa aastat hiljem, viibides Seattle'is, kust teda adopteeriti, otsustas ta ümbriku avada ning võttis ühendust adopteerimisagentuuriga. Need soovisid sünnivanemate andmete vahendamise eest 600 dollarit teenustasu, ent kuna Johnil sellist raha parasjagu välja käia polnud ning tung oma juuri otsida polnud ikka veel kõikevõitev, kõndis ta minema. Aasta hiljem, kui ta ol teeninud suurema summa raha, võttis ta nõuks oma vanemate isikud välja uurida.

29-aastaselt leidis John üles oma bioloogilise ema, kelleks osutus näitlejanna, kes töötas kogukonnateatris riskilastega. John astus oma emaga kirjavahetusse ning sai nii teada oma eostamise loo. Naine küsis pojalt, kas too sooviks teada oma isa nime ning nii saigi John enda suureks üllatuseks teada, et tema isa on «A-rühmast» ja «Battlestar Galacticast» tuntud Dirk Benedict. Nimelt oli tema ema noore neiuna aastal 1967. alles 22-aastase Whitmani kolledžis õppinud tulevase näitlejaga üheöösuhtes olnud. Üks öö lõbutsemist lõppes aga jahmatusega, kui neiu rasedaks jäi. Ta sünnitas lapse, kuid otsustas tema kasvatamise anda teiste hoolde ning lapse isale ta rasedustest kunagi teada ei andnudki. Leides üle aastate oma poja, võttis naine ise Benedictiga ühendust, et talle pojast rääkida.



Isa ja poeg hakkasid kirju vahetama ning said suurepäraselt läbi. Lisaks avastasid nad hulgaliselt sarnasusi: ka John oli õppinud teatrit ja kommunikatsiooni, just nagu ta vanemad.