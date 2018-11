Tulikuum kraam: «Klassikokkutulek 3: Ristiisad» äsja ilmunud plakat annab vihjeid toimuva kohta

Eesti rekordiliselt menuka «Klassikokkutuleku» triloogia viimane osa on filmisaaga pöörane lõppsirge, kus häbenemiseks pole aega ning risti ei lööda ette mitte millegi ees. Kolm parimat sõpra – Mart (Mait Malmsten), Andres (Ago Anderson) ja Toomas (Henry Kõrvits), tulevad tagasi. Nagu ikka, on neil on pakkuda geniaalne lahendus nii oma eluprobleemidele kui ka filmisõbra vabale ajale.