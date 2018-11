Kinokrüpt: Varajane juutuuber? «Ameerika psühhopaadi» hommikurutiin ehk kuidas iga päev hullult ilus välja näha

Filmi ühes esimestest stseenidest käib mõrvarlik New Yorgi pintsaklipslane juutuuberi kombel sammuhaaval läbi oma hommikuse iluprogrammi.



«Ma elan American Gardensi majas West 81st tänaval. Mu nimi on Patrick Bateman. Ma olen 27aastane. Ma usun enda eest hoolitsemisesse, tasakaalustatud dieeti ja järjepidevasse treeningusse. Hommikuti on mu nägu natuke turses, niisiis panen pähe jäämaski, kuniks kõhulihaste harjutusi teen. Suudan nüüdseks juba tuhat ära teha. Kui olen jäämaski eemaldanud, kasutan poore sügavuti puhastavat näopiima. Duši all kasutan vesiaktiveeruvat geelpuhastajat. Seejärel mandli ja meega kehakoorijat. Näol kasutan eraldi geelkoorijat. Seejärel kasutan piparmündiga näomaski, mille jätan näole 10 minutiks, kuniks valmistun teisteks tegevusteks. Kasutan alati alkoholivaba habemeajamisjärgset losjooni, kuna alkohol kuivatab nahka ja teeb seda vanemaks. Seejärel panen niisutavat kreemi, siis vananemisvastast silmakreemi ja viimaks kaitsvat niisutavat kreemi. Patrick Bateman on idee, abstraktsioon, mind ei ole päriselt olemas. Olen vaid olend, midagi illusiooni laadset. Ja kuigi ma saan peituda külma pilgu taha ja sa võid mu kätt pigistada ning tunda mu ihu sinu oma haaramas ja sa võid isegi tunda, et meie elustiilid on võrreldavad, kuid mind ei ole tegelikult seal," kõlab Batemani monoloog.



Muuseas, filmirolliks meetodnäitlemist harrastanud Bale elas võtteperioodil sama režiimi järgi, et rolli paremini sisse elada. Lisaks tegi näitleja Patrick Batemani imetabase vormi saavutamiseks iga päev mitu tundi trenni: kõigepealt jõusaalis ning hiljem kolm tundi võttel, kus tal oli kohal eratreener.