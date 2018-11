Keeruline küsimus: kas võlumaailma Albus Dumbledore on gei, kui kirjanik seda ütleb, aga film ei näita?

Väljaanne The Daily Dot võttis ette ning analüüsis juba enam kui kümne aasta eest esile kerkinud poleemikat Dubledore'i tegelaskuju seksuaalsuse ümber, kuna uueski filmis nähtud Dubledore'i ja tema vaenlase Grindelwaldi «erilise» koolipõlvesuhte meenutused tekitasid küllaga küsimusi. Dumbledore'i võimaliku homoseksuaalsuse üle on arutletud juba alates viimase Harry Potteri raamatu väljatulekut: kas noormehi sidus enamat kui sõprus ja üks «Fantastilistes elukates» esinev maagiline rituaal (mille jätame kinosõprade huvides mainimata)?

Tegelikult sõnas kirjanik J. K. Rowling juba 2007. aastal, et on Dumbledore'i alati geina ette kujutanud – seda vastuseks ühel seminaril esitatud küsimusele, kas siiralt armastusse uskuv võlur ka ise kunagi armunud on olnud. «Dumbledore armus Grindelwaldi, mis ainult süvendas tema meeleheidet, kui Grindelwald oma tõelist olemust ilmutas,» sõnas kirjanik. «Armastus võib olla pime ning Grindelwald tõmbas teda, kuna oli sama tark kui tema, kuid vedas Dumbledore'i kohutavalt alt.»

Niisiis on võlumaailma autor otsesõnu kinnitanud, et Dumbledore armastas teist meest. Sellega võiks teema lõppenuks lugeda, kui võlumaailm poleks juba ammu oma elu elama hakanud. Leidub hulk fänne, kes avastasid pärast kirjaniku avaldust, et neid solvab, et lasteraamatus väidetavalt geitegelane tegutseb, kuigi raamatus ühtegi säärast viidet tegelikult ei esine. Teisalt kerkis üles leer vähemusaktiviste, keda solvas, et Dumbledore'i homoseksuaalsusest raamatutes saladus tehti ning kelle meelest Harry Potteri lugudes ülepea liiga vähe vähemusi esindatud on.

Üks leer fänne aga leiab, et see, mida Rowling ütleb või ei ütle ei loe üldse mitte midagi, kuna isegi kui ta on võlumaailma looja, pole tema intervjuudel n-ö kanoonilises mõttes kaalu ning kõik, mis on tõde, peab olema raamatus või filmides sees: selles plaanis ei ole Dumbledore gei enne, kui seda filmis ei kinnitata. Kõik, mis Potteri-raamatutest selgus, oli asjaolu, et tegu oli intellektuaalidest sõpradega, kes mängisid ideega võlurkonna valitsemisest tavainimeste ehk mugude üle, millest Grindelwald oma kurjadeks plaanideks innustust sai ning mida Dumbledore hiljem südamest kahetses. Nende suhtlust saab faktide põhjal igal juhul pidada vaid lähedaseks sõpruseks.

Surve mitmest suunast hakkab ilmselt suunama ka «Fantastilisi elukaid», mille äsja kinodesse jõudnud osa on juba rassiliselt märksa kirevam kui «Harry Potteri» filmid. Ehk saame järgmistes Fantastiliste elukate filmides (kokku kolm, mis ilmuvad aastatel 2020, 2022 ja 2024) täpsemalt teada, mis mehi noorukieas sidus, ehk ka mitte. On täiesti võimalik, et filmitegijad otsustavad seda rada hoopiski mitte minna ning jättagi publik igaveseks mõtisklema. Ehk on tegu hoopis Warner Brosi kavala lükkega, et kõiki osapooli natuke rõõmustada ja fantaasiale ruumi jätta. Natuke salapära kulub ju ometi võlumaailmas ära?

Jude Law noore Albus Dumbledore'ina filmis «Fantastilised elukad» FOTO: Warner Bros.