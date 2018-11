Kinokrüpt: Vaata ja värise (naerust)! Kõige esimene «Frankensteini» tummversioon vuntsiti netis vaatamiseks üles

Tänu filmi levitamise eest läheb Ameerika Ühendriikide Kongressi raamatukogule, kes selle 1910. aastal 3 päevaga filmitud ning kuni 1970ndateni kadunuks peetud filmi uuesti üles kõpitsesid. Frankenstein oli ja on koos Bram Stokeri Draculaga kahtlemata kogu filmiajaloo kuulsaimad koletised, kellest on hiljem vändatud lugematu hulk filme. Väärib mäletamist, kui pika tee filmi-, kostüümi- ja grimmikunstki on suutnud veidi enam kui sajandiga läbi teha.