Rääkiv ratsu, surev vürst ja röövitud printsess: «Kolm vägilast ja troonipärija» naerutab hullumeelse slaavi muinaslooga

Vene vägilased Aljoša Popovitš, Dobrõnja Nikititš ja Ilja Muromets ei saa pikalt puhkust nautida. Vürstiriigis on rahutud ajad, sest vürsti tervis on halvenenud. Kes hakkab õiglaselt riiki juhtima, kui vana vürst peaks manalateele minema? Kes peaks tõusma troonile? Lähisugulane, sõber või hoopis võõramaa printsess? See probleem vajab kiiresti lahendamist! Käivad jutud, et vürst sooviks troonipärijana näha vennatütar Zabavat, kelle on paraku vangistanud õel Vassili, kes ei kavatsegi printsessi vabastada. Lisaks soovib mees ise vürstiriiki valitseda. Paraku ei suudaks Kiievi vürsti sõjavägi Vassilit alistada ning seepärast ulatavadki kolm vägilast ka seekord vürstile abikäe. Kartmatu kolmik on korduvalt tõestanud oma lojaalsust: nad on pistnud rinda Šamahani vürstinnaga, seigelnud kaugetel maadel ja pidanud võitlust isegi merekuninga endaga. Kolm vägilast ja õukonna ratsu Julius võtavad ette ohtliku teekonna, et päästa Kiievi vürstiriigi täieõiguslik troonipärija.