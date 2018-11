«Shreki» tegijate uus naerutaja! «Võluv prints» võrgutab kõik muinasjutuprintsessid ja saab needuse kaela

«Võluv prints» on lõbus tuju tõstev animakomöödia, milles kolm printsessi – Tuhkatriinu, Uinuv kaunitar ja Lumivalgeke – saavad teada, et on armunud ühte ja samasse printsi. Ootamatu? Ei, kui tegemist on «Shreki» produtsendi uusima filmiga.