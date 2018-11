Esimesed infokillud: DiCaprio ja Scorsese nokitsevad ajaloolise mõrvafilmi kallal

Meeste järgmine, Imperative Entertainmenti toodetud koostööfilm kannab pealkirja «Killers of the Flower Moon» ehk vabas tõlkes «Kuulille tapjad» ning põhineb see David Granni kirjutatud New York Timesi samanimelisel bestselleril. Tegevus toimub 1920ndatel

Tasapisi on mehed filmiga tööd teinud juba kaks aastat, alates filmiõiguste ostmisest raamatule, mille põhjal kirjutab käsikirja stsenarist Eric Roth («Täht on sündinud», «Forrest Gump»).



«Kui esimakordselt raamatut lugesin, hakkas mul kohe pilt silme ees sõitma,» sõnas Scorsese Variety'le. «Mul on suur rõõm koos Leonardo DiCaprio ja Eric Rothiga see tõeliselt häiriv episood Ameerika ajaloost ekraanile tuua,» rõõmustab ta.

Tegevus toimub 1920ndatel Oklahomas, kus tänu nende maavaldustest avastatud naftale ülirikkaks saanud Osage Nationi indiaanihõim kannatas valgete röövlite terrori ja mõrvavandenõu all, kes nende vara endale ihkasid. Tänapäeval umbes 20 000-liikmeline hõim elas õnneks koledad ajad siiski üle, kuid juhtum on jäänud ameeriklaste ajalukku kui üks hirmsamaid sarimõrvu, mille lahendamisest sai äsja asutatud FBI üks esimesi suuri tööülesandeid.

Tegu saab DiCapriole ja Scorsesele olema juba kuuenda ühise filmiga, millest kõige hiljutisel oli «Wall Streeti hunt». DiCaprio on hetkel ametis Quentin Tarantino «Once Upon A Time In Hollywood» võtetel ning Scorsese viimistleb oma Netflixi maffiafilmi «The Irishman».