Fantastiline elukas! 8 fakti soorolle eirava Hollywoodi tõusva tähe Ezra Milleri kohta, mida pead teadma

1.Ta mängis koos Tilda Swintoniga filmis «Me peame Kevinist rääkima». Probleemset poissi kehastanud Milleri jaoks oli see osatäitmine kahtlemata üheks läbimurdehetkeks tõsiseltvõetava näitlejana.

2. Miller on leidnud oma koha DC universumis, mängides «Batman vs Supermanis», «Suitsiidisalgas» ja «Justice League'is» The Flashi ehk Barry Allenit. 2020 kehastab Miller The Flashi karakteri soolofilmis «Flashpoint».





3. 26-aastane New Jersey's kasvanud juudi päritolu Miller on viimasel ajal suutnud pressi ja sotsiaalmeedia ümber sõrme keerata ja avalikkuse kulme kergitama panna oma kummaliste punase vaiba kostüümidega. Kõigele lisaks andis ta intervjuu ajakirjale Playboy, milles poseeris ilmselt esimese mehena jänesekõrvade, kõrgete kontsade ning neližeega, kandes punast huulepulka ja paljastades oma rinda - nii, nagu tüüpiliselt väljaandes naisi on kujutatud. Soostereotüüpe lammutavad etteasted on osa Milleri kapist välja tulemise n-ö kampaaniast, millest ta rääkis lähemalt värskes Hollywood Reporteri intervjuus.

«Ma ei identifitseeri end mehena. Ma ei identifitseeri end naisena. Ma vaevu identifitseerin end üldse inimesena,» sõnas ta. Ingliskeelses maailmas võtab mees omaks termini queer, mis tähistab lihtsalt öeldes seda, et ta ei mahu soorollide ega seksuaalsete eelistuste tavaraamidesse. Ta on tunnistanud, et harrastab kobarsuhteid, kus tal on rohkem kui üks seksuaalsuhet korraga.

4. Ta oli juba lapsena ebatavaline poiss. Kui teised poisid tegid mõttetuid pahandusi, siis 10-aastane Ezra käis kiirmoepoe Gap seinale gräffiteid jäädvustamas, mis saatsid selge sõnumi: «Lõpetage orjatööjõu kasutamine!» Ühel korral läks läbi, teisel korral võttis politsei ta kinni. Ka hiljem on tal võimudega tegemist tulnud teha, kuid seda juba tavalisematel põhjustel - nimelt jäi ta «Müürililleks olemise iseärasused» filmivõtete aegu vahele kanepi suitsetamisega ja sai 600 dollarit trahvi.

5. Tal on oma talu Vermontis, kus kasvatab kitsesid, kanu ja taimi.





6. Ta on õppinud ooperilauljaks. Laulmisega alustas ta 6-aastaselt, kui ta asus ravima oma kõnedefekti. Ta on laulnud Metropolitan Opera laval Philip Glassi ooperi «White raven» esietendusel.

7. Ta kukkus 16-aastaselt koolist välja, et hakata näitlemisega tegelema. See tal ka õnnestus: 2008. aastal tuli film «Afterschool», seejärel osa sarjas «Californication».