«Asterix: Võlujoogi saladus» läkitab jõujuurikad druiidi maagilistele teadmistele pärijat otsima

Prantslased on valmis saanud järjekordse ülilõbusa animafilmi legendaarsetest koomiksitest tuntud muistse Gallia jõujuurikatest «ikside» küla elanike seiklustest: «Asterix: Võlujoogi saladus» (Asterix: The Secret of the Magic Potion) jõuab Eesti kinoekraanidele juba uue aasta alguses.