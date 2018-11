Kuulsa tantsuhetke kulisside taga: Kuidas John Travolta mõtteliselt printsess Dianalt teise mehe pärast korvi sai

Omal ajal üpris palju kuulsustega ringi trallinud ja isegi Freddie Mercuryga kord salaja geiklubis käinud printsess Diana oli populaarne seltskonnatäht, kellega kõik tahtsid end koos näidata. Ka John Travolta, kellel see kord ka õnnestus. Tagantjärele on aga selgunud, et printsess parema meega mehele palju parema kavaleri pärast korvi oleks olnud nõus andma.