Aasta TOP 10: Mainekas ajakiri Time reastas tänavused parimad filmid

«Igal aastal öeldakse, et küll oli alles halb filmi-aasta,» kirjutab Zacharek. «Ütlen selle peale igal aastal: just oli hea filmi-aasta!» Ta nendib, et hetkel on tõesti telesarjade kuldaeg, kuid ometi leiab ta, et kinos on nii mõndagi vaatamisväärset. Esikohale tõstab kriitik Alfonso Cuaroni tunnustatud «Roma», Veneetsia filmifestivalilt tänavuse Kuldlõvi toonud loo ühe pere elust 1970ndate Mehhikos.



Lisaks esikümnele märkis kriitik ära ka järgmised filmid: «At Eternity’s Gate», «Blindspotting», «The Hate U Give», «Christopher Robin ja Karupoeg Puhh», «Shoplifers», «BlackKlansman», «Hearts Beat Loud», «Sistersi vennad», «Lesed» ja «The Old Man & the Gun».