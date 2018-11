Piinlik, aga aus! Eddie Redmayne tunnistas üles oma kõige kehvema rollisoorituse

Tegu on mehe rolliga fantaasiaulmekas «Jupiteri tõus» (2015). Filmi peategelaseks oli Jupiter Jones (Mila Kunis) ning lugu viis vaatajad Chicago tänavatelt läbi kosmose kaugetesse galaktikatesse. Redmayne kehastas pahalast nimega Balem Abrasax ning pole oma soorituse üle just kuigi uhke. «Mu tegelasel rebis huntmees kõri puruks ja seepärast tegin julge otsuse, mis oli minu meelest siis õige,» selgitas ta, miks tegelane veidralt sosiseva häälega rääkis. Igatipidi üle võlli camp ja üledramatiseeritud etteaste teenis ära mitmeid värvikaid pilaauhindu, sealhulgas Kuldse Vaarika aasta halvima kõrvalosatäitja kategoorias. «Ma tegin päris halva rolli,» ei püüagi aasta enne Jupiteri-filmi Stephen Hawkingi kehastamise eest filmis «Kõiksuse teooria» Oscari võitnud Redmayne salata. Ometi leidub ringkondi, kelle meelest on Redmayne'i roll alahinnatud ning kellele tema Balem Abrasax sügava mulje jättis, nii et pole hullu midagi, Eddie!

Filmistuudio Warner Bros. Pictures «Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuritööd» on J.K. Rowlingu Wizarding World™ sarja viiest seiklusloost järjekorras teine.

«Fantastilised elukad» on uus seiklusfilmide sari, mis viib meid tagasi J. K. Rowlingu võlumaailma. Oscariga pärjatud Eddie Redmayne («Kõiksuse teooria») mängib võlurimaailma silmapaistvat magizooloogi Newt Scamanderit ning filmide lavastajaks on David Yates, kelle käe all valmisid viimased neli «Harry Potteri» hittfilmi.

Esimese filmiga tegi oma stsenaristidebüüdi J. K. Rowling ise, kelle armastatud «Harry Potteri» raamatutest said kinolinal ühed maailma suurimad kassahitid. Stsenaariumi inspiratsiooniks oli Sigatüüka õpik «Fantastilised elukad ja kust neid leida», mille autoriks on tema enda tegelane Newt Scamander. Film viis uuesti kokku terve rea inimesi, kes töötasid koos juba «Harry Potteri» filme tehes, sealhulgas produtsendid David Heyman, J. K. Rowling, Steve Kloves ja Lionel Wigram.

«Fantastilised elukad ja kust neid leida» saab alguse 1926. aastal, kui Newt Scamander on just lõpetanud ülemaailmse retke, et leida ja dokumenteerida tervet hulka maagilisi elukaid. Kui ta lühikeseks peatuseks New Yorki jõuab, võiks ta sealt ühegi juhtumuseta lahkuda... kui poleks No-Majit (ameeriklaste mugu) nimega Jacob, valesse kohta sattunud maagilist olendit ja mõnede Newti fantastiliste elukate põgenemist, mis võiks tuua pahandusi nii võlumaailma kui ka No-Majide maailma.



Esimene film «Fantastilised elukad ja kust neid leida» lõppes vägeva musta võluri Gellert Grindelwaldi (Johnny Depp) vahistamisega MACUSA (Ameerika Ühendriikide võlurikongressi) poolt, tänu Newt Scamanderi (Eddie Redmayne) kaasabile. Kuid nüüd on Grindelwald viinud oma ähvarduse täide ja põgenenud vanglast, et asuda koguma endale järgijaid, kes ei aimagi ta tegelikku plaani: viia läbi puhtavereliste võlurite ülestõus ning asuda kõigi lihtsurelike üle valitsema. Selleks, et Grindelwaldi takistada, palub Albus Dumbledore (Jude Law) abi oma endiselt õpilaselt Newt Scamanderilt. Too annabki nõusoleku, aimamata, millised ohud ees varitsemas on. Üha enam lõhenevas võlurite maailmas kehtestatakse piire ning pannakse proovile ka lähimate sõprade ning pereliikmete ustavussidemed.



Uue filmi osatäitjateks on näitlejate ansambel eesotsas Eddie Redmayne'i, Katherine Waterstoni, Dan Fogleri, Alison Sudoli, Ezra Milleri ning Jude Law' ja Johnny Deppiga. Lisaks teevad rolle Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo ja Poppy Corby-Tuech.

