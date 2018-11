Karm ja humoorikas «Sistersi vennad» kannustab vesternifänne kinno püssirohuselt mehise linalooga

Tulipäine napsuvend Eli (John C. Reilly) ja mõtlik romantik Charlie (Joaquin Phoenix) om pidurdamatud lindpriidest vennad, kes on oma vihatud isalt pärinud naeruväärse perekonnanime ja töö hirmuäratavalt kurikuulsa bossi Commodore'i juures, mis kujutab endast pättide ja varaste tagaajamist. Kartmatud, küünilised ja vägivaldsed kauboid jälitavad leidlikku kullakaevajat Hermanni (Riz Ahmed), kes on jõudnud äraostetavale detektiivile John Morrisele (Jake Gyllenhaal) augu pähe rääkida, et too aitaks teda ühes kummalises eksperimendis.