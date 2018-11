Jack Reacheri loonud kirjanik Lee Child: Tom Cruise ei ole piisavalt pikk, et seda tegelast kehastada

Cruise on mänginud Reacherit kahes filmis, 2012. aastal valminud linateoses «Jack Reacher» ja 2016. aasta linateoses «Jack Reacher: Never Go Back», teatab msn.com.

Child teatas nüüd, et Cruise’iga oli huvitav koos töötada, kuid nii tema kui fännide arvates ei ole see näitleja «õige» Jack Reacher.

Child jätkas, et ta raamatutes on Jack Reacher 195-sentimeetrine ja ta käed on sama suured nagu taldrikud. Cruise on vaid 170-sentimeetrine ja vastavalt oma kasvule ka väiksemate kätega.