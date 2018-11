Island teeb Eestile ära? Saareriigi ökoterroristist rääkiv Oscari-kandidaat «Islandi amatsoon» nopib ühe preemia teise järel

Südamliku ja humoorika linaloo hingeks on 49-aastane koorijuht Halla, Islandi väikelinna lugupeetud kodanik, kes toob kõigile naeratuse näole. Peaaegu keegi ei tea, et ta on ka salapärane vibuga naine mägedest, kes on Islandi looduse säilimise nimel alustanud võitlust tööstuse pealetungi vastu. Halla eraelugi on üsna keeruline ‒ ta on just saanud teate, et tema taotlus Ukrainast orb lapsendada on läbi läinud, samas on ta kaksikõde Ása lahkumas kodumaalt Indiasse eneseotsingutele. Kui riik investeeringute kaotuse kartuses tagasihoidliku maailmaparandaja sõjakäigule vastupropagandat tegema hakkab, otsustab Halla korraldada viimase vastulöögi.