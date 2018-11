Tõeline sõprus: Kihlatud Lady Gaga napsas endale Bradley Cooperi hilbu, et igatsust leevendada

Pole saladus, et ekraanil armastajapaari kehastavad Cooper ja Gaga said juba võtete eel väga suurteks sõpradeks ning just Cooper oli see, kes uskus sügavalt megastaarist artisti näitlejavõimekusse. Lady Gaga seevastu oli filmiga oma lavastajadebüüdi teinud Cooperile õpetajaks muusiku kehastamisel. Kui võtted läbi said, tuli taas naasta oma tavaellu, kuid Lady Gaga paljastas, et võttis endale filmist mõned suveniirid, mis igatsust – iseäranis Cooperi vastu – natukenegi leevendavad.

Näiteks jättis lauljatar endale triiksärgi, mida kandis alguses Cooper ning mille tegelaskuju Jackson Maine Lady Gaga kehastatud Ally'le pärandab. Peale riidehilbu pani Lady Gaga võttelt oma taskusse ka Ally laulumärkmiku ning vannistseenis kasutatud vannivahupudeli.



«Tahtsin teda enda lähedal tunda,» sõnas lauljatar Variety ajakirjale, mille kaanel naine samas särgis ka poseerib.



Lauljatar, kes hiljuti teatas kihlusest oma mänedžeri Christian Carinoga, lubas, et neist esemetest saavad tema perekonna hinnalised mälestusesemed. «Need on asjad, mida ma tahan tulevikus näidata oma väikesele poisile või tüdrukule ning öelda, et siin need on, võid neid katsuda. Tahan, et neil oleks käega katsutavad poeetilised kogemused selle filmiga, just nagu olid minul,» sõnas staar.