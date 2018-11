Rõskevõitu tähelend teles: Meenuta, kuidas sarmikas prints Charles ilmapoisiks kehastus

Täna 70-aastaseks saav Walesi prints Charles on nautinud staarielu sünnist saati ning oma ema, kuninganna Elizabeth II käe all briti kõrgklassikasvatuse saanud ja seega suurepärase seltskondliku soonega mees pole kunagi valmistanud pettumust neile, kes hindavad sarmikaid monarhe. Ka oma poegadele ja loodetavasti lapselastele staarigeenid edasi pärandanud sinivereline on suutnud aastate jooksul valmistada rõõmu miljonitele brittidele, võttes ette ka «visiite» ka meelelahutusmaastikule. Näiteks astunud üles ka teleuudistes.