10 efektset õnnetust ehk korrad, kui näitlejate võttel saadud vigastused filmi sisse pandi

Christoph Waltzi igati vääritu ja kõhedusttekitav natsi-tegelaskuju kolonel Hans Landa sööstab ühes pingelises stseenis Diane Krugeri kehastatud spioonitar Bridget von Hammersmarkile suure hooga otsa ning asub naist kägistama. Näib, nagu oleks tegu suurepärase näitlejatööga ning nii ongi: kuidas teisiti nimetada olukorda, kus näitlejad ning lavastaja on nõus tegeliku kägistamisega, nagu antud juhul oli. Lähivõttes, kus paistavad vaid käed, on need tegelikult isegi mitte Waltzi, vaid hoopiski lavastaja Quentin Tarantino omad. Põhjuseks oli asjaolu, et stseen oli delikaatne ning režissöör ei tahtnud panna sellist vastutust teisele näitlejale. Kokku sai Tarantino Krugerilt nõusoleku ennast kahel korral 30 sekundit päriselt kägistada, et stseen tuleks võimalikult realistlik. Kruger on hiljem (eriti seoses erinevate Hollywoodi ahistamisskandaalide valguses) rõhutanud, et tema usaldus lavastaja vastu oli täielik ning keegi ei survestanud teda kuidagi sellise asjaga nõus olema ning tegi seda ühisest kunstilisest soovist võimsa stseeniga maha saada.