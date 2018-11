Saladus paljastatud: eluloofilmis Freddy Mercuryle hääle andnud vokaalteisik kõlab nagu kadunud staar ise

Küllap imestasid need 60 000 eestlast, kes filmi juba kinos vaatamas on käinud, samuti, kuidas küll kadunud laulja hääl filmis nii loomutruult kõlab. Ega muud maagiat polegi, kui et imekombel leidub veel elavate kirjas vokaliste, kes sedavõrd andekad, et isegi Mercury jäljendamisega hakkama saavad. Teiseks, mõistagi, kasutati ka veidi digitaalseid trikke, et miksida kokku maagiline helisegu, mis kõlab üks-ühele nagu kadunud Mercury. Jah, peaosaline Rami Malek tõepoolest laulis ka ise “Bohemian Rhapsody” filmis, kuid lõplik tulemus saadi tema ja vokaalteisik Marc Marteli ning ka Mercury originaalsalvestiste miksimisel. Mercury kõnemaneeri tabamisel tuli Malekil aga ise hakkama saada. Kuid kes on see salapärane Marc Martel? Tegu on 41-aastase kanadalasest kristliku roki viljelejaga, kelle hääl ja tämber on juba loomulikult Mercury sarnane, kuid selgelt on mees oma imitatsiooni täiuslikkuseni lihvinud. Freddie oleks uhke!