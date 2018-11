Jennifer Lopezi särtsakas «Teine võimalus» tõestab, et elukoolis õppinud naise nutikus teeb diplomile ära

«Hakkaja tüdruku» ja «Manhattani tuhkatriinu» stiilis komöödias kehastab Jennifer Lopez 40-aastast Mayat, kes on täitumata unistuste tõttu masendusse sattunud. Siis aga saab ta võimaluse end tõestada New Yorgi tippäris, et ka nn tänavatarkused võivad väärtust omada ning et teiseks võimaluseks pole kunagi hilja.