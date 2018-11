Claire Foy mõtles välja, milline oleks kuninganna Elizabeth II ideaalne tätoveering

Seth Myersi jutusaates külas käinud Foy, kes viimasel ajal end küberhäkkerist Lisbeth Salanderi rolli sisse elamiseks maailma tumedama poolega kurssi viinud, kujutab väga värvikalt ette, milline tätoveering kuningannale hästi sobiks ning tema vaimuka visiooniga on lihtne nõus olla.



Kuna kuninganna on ikkagi vanakooli proua, siis tuleks kõne alla midagi romantilist ja tähendusrikast. Nii leiab Foy, et Elizabeth II võiks oma ühele käsivarrele kindlasti tätoveerida oma abikaasa prints Philipi palged. Teisele käsivarrele passiks tema meelest aga hästi kuninganna mõne corgi-koerakese pilt – on ju koerapidajast kuningannal olnud neid koeri läbi aastate ilmatu hulk. Ent kui mõtlema hakata, siis ongi neid ehk liiga palju olnud, et valida – niisiis oleks suurepäraseks lahenduseks hoopiski nn tätoveeringukäis ehk kogu kätt kattev pilt, kuhu oleks tindiga tikitud kõikide kuninganna corgide pildid.



Kas poleks mitte raju? Vaata, kuidas jutt sinnamaale jõudis alates 2:07: