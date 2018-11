Filmikägu: tüdrukud ämblikuvõrgus, pahad poisid halval teel ja 10 miljonit eurot

«Külas on tõeline superstaar, kes on olnud teatrilaval, teleekraanil ja kelle laulud kõlavad igapäevaselt raadiotes. Nüüd lisab ta sellesse nimekirja ka näitlemise kinolinal. Meil on stuudios Getter Jaani, kes teeb kaasa sel nädalal kinno jõudvas filmis «Õigus õnnele». Keda ta seal mängib ja millistes filmides veel kaasa teha tahaks, kuulete juba saatest. Uudistes on teemadeks järjed, eellood ja uusversioonid. Märksõnadeks «Pahad poisid», «Gladiaator», «Shrek», «Paddington», «Force Majeure» ja «Halvale teele». Uued filmid, millest saates juttu tuleb, on «Replikandid», «Bel Canto», «Operatsioon »Overlord« (Overlord Movie) ja »Tüdruk ämblikuvõrgus: See, mis ei tapa« (The Girl in the Spider's Web»),» tutvustavad saadet selle vedajad, filmispetsid Lauri Kaare ja Kristjan Gold.



Kuula «Filmikägu» 76. osa: