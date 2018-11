Uued filmid: Maagiline kinonädal! Fantastilised elukad, muumid, amatsoonid, südametemurdjad ning näpuotsaga romantikat

«Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuritööd» on J.K. Rowlingu Wizarding World™ sarja viiest seiklusloost järjekorras teine. Esimene film (mis jõuab uuel nädalal korra uuesti Apollo Kino ekraanile) lõppes vägeva musta võluri Gellert Grindelwaldi (Johnny Depp) vahistamisega MACUSA (Ameerika Ühendriikide võlurikongressi) poolt, tänu Newt Scamanderi (Eddie Redmayne) kaasabile. Kuid nüüd on Grindelwald viinud oma ähvarduse täide ja põgenenud vanglast, et asuda koguma endale järgijaid, kes ei aimagi ta tegelikku plaani: viia läbi puhtavereliste võlurite ülestõus ning asuda kõigi lihtsurelike üle valitsema. Selleks, et Grindelwaldi takistada, palub Albus Dumbledore (Jude Law) abi oma endiselt õpilaselt Newt Scamanderilt. Too annabki nõusoleku, aimamata, millised ohud ees varitsemas on. Üha enam lõhenevas võlurite maailmas kehtestatakse piire ning pannakse proovile ka lähimate sõprade ning pereliikmete ustavussidemed.

«Islandi amatsoon» (Kona fer í stríð / Woman At War) räägib keskealisest koorijuhist, kes asub vibu ja noolega sõdima loodust hävitava tööstuse vastu. Südamliku ja humoorika linaloo hingeks on 49-aastane koorijuht Halla, Islandi väikelinna lugupeetud kodanik, kes toob kõigile naeratuse näole. Peaaegu keegi ei tea, et ta on ka salapärane vibuga naine mägedest, kes on Islandi looduse säilimise nimel alustanud võitlust tööstuse pealetungi vastu. Halla eraelugi on üsna keeruline ‒ ta on just saanud teate, et tema taotlus Ukrainast orb lapsendada on läbi läinud, samas on ta kaksikõde Ása lahkumas kodumaalt Indiasse eneseotsingutele. Kui riik investeeringute kaotuse kartuses tagasihoidliku maailmaparandaja sõjakäigule vastupropagandat tegema hakkab, otsustab Halla korraldada viimase vastulöögi.

Norra muinasjutufilm «Tuhapoiss» (Askeladden – I Dovregubbens hall / The Ash Lad: In the Hall of the Mountain King) on lugu maagiliste elukate küüsi sattunud isepäisest printsessist ning teda päästma asuvast ebatavalisest talupojast, kel tuleb saada hakkama oma riiakate vendade ning ohtlike seiklustega.

Tuhapoisiks hüütav Espen on vaese talumehe poeg, kes asub koos vendadega ohtlikule teekonnale, et päästa printsess Mäekuningana tuntud nurjatu trolli käest ning saada selle eest tasu, mis päästaks nende talu hävingust.



Muinasjutulise seikluse lavastajaks on Norra režissöör Mikkel Brænne Sandemose.



