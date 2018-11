Kinokrüpt: Ürita mitte armukrampidesse kõngeda! 20-aastase Tom Cruise'i tants võtab siiani põlvist nõrgaks

Küllap sõltub tantsustseeni mõju suuresti sellest, kas vaataja juhtub olema Tom Cruise'i austaja või vastupidi. Esimesel juhul võiks ju stseeni igati armsakski pidada – oli ju Cruise omal ajal iga teismelise tüdruku unelmate kutt. Igal juhul on tegu «Võimatu missiooni» karjääri algusaegade läbimurderolliga popkultuuri ajalukku.



Tantsustseenis vihub kõigest 20-aastane Tom Cruise rokkida Bob Segeri 1978. aasta loo «Old Time Rock and Roll» järgi. Tegu on täielikult improviseeritud stseeniga, kus mingit küünlajalaga hullamist ette nähtud ei olnud. Stsenaarium sätestas napilt: «Joel tantsib aluspesus läbi maja.» See, millega aga hakkama saadi, oli 80ndate teinifilmide üks meeldejäävamaid stseene.