Aastapäev tiksub ligi: Kes on Leonardo DiCaprio nooruke armastatu Camila Morrone?

Camila Morrone sündis 16. juunil 1997 ehk siis umbes ajal, mil «Titanicut» monteeriti.



21-aastane Morrone on Argentina päritolu ameeriklanna, kes on sündinud Buenos Aireses, aga üles kasvanud Los Angeleses. Tema kasuisa on näitleja Al Pacino, kes on tema 42-aastase näitlejannast ema Lucila Solá elukaaslane aastast 2009 (kuigi hiljutised uudised väidavat lahkuminekut ning 78-aastase Pacino suhet 39-aastase Iisraeli laulja Meital Dohaniga).



Tema isa on näitleja Maximo Morrone, kes on muuhulgas üles astunud «CSI Miami» sarjas. Vanemad lahutasid, kui neiu oli 9-aastane. Tal on ka väike vend, kelle nimi on Sky Morrone.



Morrone lõpetas Beverly Hillsi keskkooli ning tegutseb modelli ja näitlejana. Modellinduses on teda saatnud edu juba Victoria's Secreti ning Moschino moelavadele, kinomaailmas aga on ta teinud oma esimesed rollid James Franco filmides.