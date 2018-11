Üksiku hundi Keanu Reevesi traagiline elulugu: üks ränk kaotus teise järel

Netikultuuri ajalukku on täna 54-aastane «Matrixi» täht jäänud minoorsevõitu siluetina, kes omaette pargipingil konutab (Sad Keanu). Tegelikkuses on asi aga naljast kaugel, sest vaatamata tänu Hollywoodis läbi löömisele teenitud miljonitele pole Reevesi elu pole olnud just meelakkumine ning tema elus on olnud äärmiselt süngeid perioode.