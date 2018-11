Õudusfilmis «Keegi varitseb sind» rikub maskis psühhopaat metsarahu otsima läinud pere mõnusa puhkuse ära

Olles puhkamas järveäärses eraldatud metsamajakeses, mida ümbritseb rahu ja vaikus, on südikas ema (Yvonne Strahovski) koos oma tütardega sunnitud võitlema elu eest, et saada jagu neid kimbuvatast psühhopaadist. «Keegi varitseb sind» on kriipiv õuduspõnevik, miles teevad kaasa Yvonne Strahovski («Kiskja», «Chuck», «The Handmaid's Tale»), Abigail Pniowsky («Saabumine»), Anna Pniowsky («PEN15»), Justin Bruening («Grey anatoomia»), Julian Bailey («Quantico laager») ja Ryan McDonald («2012»). Filmi lavastas Quinn Lasher.



Apollo Kinodes alates 23. novembrist 2018.



