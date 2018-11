Vanameister Clint Eastwood rabab narkodraamas «Muul» põhjapanevalt hämara looga

Eastwood mängib 80ndates eluaastates Earl Stone'i, kes on laostunud, üksi ja keda ootab pankrot, kui talle pakutakse äkki tööd, kus ta peab lihtsalt autoga sõitma. Kõlab lihtsalt, aga Earl ei tea, et temast saab ühe Mehhiko kartelli narkokuller. Ta töötab nii hästi, et tema lasti suurendatakse astmeliselt ja lõpuks määratakse Earlile isegi oma agent. Aga too pole ainus, kes Earlil silma peal hoiab – salapärane uus narkomuul on silma hakanud ka karmile narkoameti agendile Colin Batesile (Bradley Cooper). Ja kuigi Earli rahaprobleemid jäävad unustusse, on minevikus tehtud vead tal kukil, ja pole kindel, kas ta jõuab neid eksimusi seaduse ees heastada enne, kui kartell talle jälile jõuab.



Pärast kriitikute poolt kiidetud 2009. aasta filmi «Gran Torino» on «Muul» esimene linateos, kus Oscari-võitja Clint Eastwoodi jälle nii kaamera ees kui ka taga üles astub. Batesi mängiv Cooper kandideeris viimati Oscarile Eastwoodi lavastatud «Ameerika snaiperi» eest ja viimati oli ta kinolinal oma lavastajadebüüdiga «Täht on sündinud».



Nick Schenki stsenaarium sai inspiratsiooni Sam Dolnicki New York Times Magazine'i artiklist «Sinaloa kartelli 90-aastane narkomuul».