«Hommik!» saates käisid külas «Õigus õnnele» näitlejad: mida teeks Eve Püssa ja Kaisa Selde 10 miljoniga?

Me kõik oleme unistanud lotovõidust, kuid mida teeksid, kui ühel päeval võidaksidki? Uus Eesti mängufilm «Õigus õnnele» toob režissöör-lavastaja Toomas Kirsi käe all kinolinale loo Paldiski koolikokast, kes võidabki jackpot'i – 10 miljonit eurot! Sellest hetkest tõukuvad ootamatud sündmused ning värskelt miljonäriks saanud kokatädi leiab end korraga uskumatutest olukordadest ning vastutamas nii omade kui võõraste heaolu eest.

«Õigus õnnele» on lavastaja Toomas Kirsi ja stsenarist Eleonora Bergi teine ühine kinofilm – käesoleva aasta alguses jõudis samadelt tegijatelt kinolinale publikulemmik «Pilvede all. Neljas õde», mida käis kinodes vaatamas üle 66 tuhande silmapaari. Ka sel korral on filmi heliloojaks Toomas Lunge, kelle kirjutatud verivärsket tunnuslugu «Mitme nulliga?» esitab Anne Veski, kellel on ka filmis oluline roll kanda.