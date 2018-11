Püstihullus komöödias «Holmes ja Watson» pöörab kuulus detektiividuo peast päris ära

Sherlock Holmes ja dr. Watson pole ei tele- ega kinoekraanil tundmatud tegelased, ent päris sääraseid karakterikangastusi pole siiani veel nähtud. Nii nagu käpardspioon Johnny English suundub missioonile igasuguse aimduseta, mismoodi end eluohtlikest olukordadest välja vingerdada (ent õnnekombel läheb hästi), osutub see krimiklassikaduo uues komöödias tohlakamatena kui keegi neid ealeski suudaks ette kujutada ning tulemus on pööraselt naljakas.



Etan Coheni («Mehed mustas 3») lavastatud komöödia põhineb USA huumorisaate «Saturday Night Live» 1975. aasta sketšil, milles Will Ferrell mängis. Filmis teevad kaasa teisedki suurepärased nätieljad, esmajoones Hugh Laurie ja Ralph Fiennes, samuti Pam Ferris ja Rebecca Hall.



Apollo Kinodes alates 28. detsembrist 2018.