Kinokrüpt: Tahad odavalt aega surnuks lüüa? Marveli kõige viletsam retrovändis lekkis 25 aastat pärast haihtumist netti

MovieWeb vahendab, et kultuslik mikroeelarveline vändis (pilootfaasis uudissõna, mis tähistab kehvapoolset filmi ning on tuletatud sõnast «väntama») nägi ilmavalgust proosalisel põhjusel: kui produtsent Bernd Eichingeri 1983. aastal tema Neue Constantin tootjafirmale omandatud ning juba pea kümme aastat riiulis tolmu kogunud filmiõigused ei oleks otsekohe realiseerunud, oleksid kallist raha maksnud õigused lepingu kohaselt läinud tagasi Marvelile. Niisiis tuli kiiresti midagi valmis vändata ning kuigi raha üldse polnud, siis seda kuidagi, nui neljaks, ka tehti.



Olgugi et filmil oli algselt ka ilmumiskuupäev (jaanuar 1994) ning selle treilerit näidati juba kinodeski, jäi film saladuslikul kombel ilmumata. Mõistagi oli juba treileristki aru saada, kui odavalt ja halvasti see tehtud sai, alates naeruväärsetest kostüümidest ning lõpetades kohutavalt kehvade efektidega. Isegi 2015. aastal välja tulnud uusversioon, mida kangesti siunati, paistab selle aegade hämarusse vajunud taiese kõrval nüüd meistriteosena.



Ometi mõjub film nüüd, pea 25 aastat hiljem, ikkagi omamoodi kinoloolise ajakapslina ning väärib juba seetõttu vaatamist. Pealegi oligi «Fantstilise neliku» fännidel aeg see kuulus film ära näha.



Lõbusat vaatamist!