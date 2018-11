Plahvatuslik kõlakas: kiidetud narkosari «Halvale teele» vändatakse filmiks?

The Hollywood Reporter kirjutab, et kuigi jutt liigub, et tulemas on kahe tunni pikkune n-ö uus peatükk, siis kuna ei Gilligan ega Sony Pictures Television aegsasti väljaande arupärimistele ei vastanud, siis pole veel teada, kas film tuleb kinodesse või suunatakse mõnda telekanalisse või voogteenusesse. Väljaanne nimetab veel terve rea asju, mida teada pole: näitlejad, filmi sisu, täpne seos seriaali tegelastega. Küll aga olevat allikad kindlad, et filmiprojekti, mille tööpealkirjaks on «Greenbier», tegevus toimub kuskil «Halvale teele» maailmas. Jämedalt on teada, et filmi tegevus keskendub mehele, kes röövitakse, ning kes püüab vabadusse pääseda. Tuleb see siis (mõne karakteri põhine, nagu oli samade sarjategijate «Better Call Saul», seriaal sarjas esinevast nurgajuristist, mis varsti viienda hooaja saab) eellugu, järellugu, mõni paralleellugu või midagi hoopis muud, saame varsti teada.