Uus-Meremaa kinodes löödi «Täht on sündinud» filmile vaatajate kaitseks enesetapupitser

Tegu on nn päästiku-hoiatusega (trigger warning) ehk siis enne filmi algust teavitatakse kinopublikut, et filmis sisalduvad suitsiidile viitavad kaadrid, vahendab IndieWire. Täpsemalt läheb muusikafilmi meespeategelane, tinnituse, depressiooni ja sõltuvushäirete käes kannatav rikutud lapsepõlvega kantrimuusik Jackson Maine (keda kehastab režissöör Bradley Cooper) oma kodugaraažis vabasurma. Cooperi loomingulise otsuse tulemusena näeb ühes kaadris tegelase surnukeha, ehkki kaugelt, kuid siiski garaažilaes köie otsas rippumas.



Otsus tuli pärast seda, kui Uus-Meremaa kinode vanusepiiride üle otsustava filmikomisjonini jõudis info mitmest teismelisest, kelle vaimuseisund nähtust tugeva löögi sai. Tulevikus peaks hoiatus siis võimaldama vaatajatel enne linastust informeeritud otsus teha ning mõelda veel korra järele, kas filmi on hea mõte vaadata. Mõistagi on suures plaanis tegu ettevaatusabinõuga, mis kaitseb ennekõike kinosid kohtuasjade eest. Paraku kujutab säärane hoiatus endast paratamatult ka spoilerit teiste vaatajate jaoks, häälestades juba eos publiku kellegi enesetappu ootama.