Kulu-kulu, spioonike! Will Smith annab «Maskeeritud spioonides» hääle tuviks muutuvale eriagendile

Filmis muutub tähtis spioon Lance Sterling (Will Smith) tuviks ning tal ei jää üle muud, kui jääda lootma oma nohikust abilisele (Tom Holland), et maailm päästa.



Kuigi aega on filmini veel küllaga, on juba välja lastud lahe treiler, mis ka eesti keelde pandud. Väärib ootamist!



Apollo Kinodes alates 13. septembrist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.