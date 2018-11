Nutikas fänn lunastas kirjanik J.K. Rowlingu «suurima vea» Harry Potteri raamatutes

Nimelt kurvastas fänni kirjaniku otsus peategelase ustav öökull surma saata – juba võlukooli algusaegadest saati Harry Potteri kõrval olnud lumivalge Hedwig saab raamatus hukka lord Voldemorti Surmasööjate läbi keset hävitavat sõda. Osav fänn leidis, et see oli võlurpoisi tiivulisele sõbrale vääritu lõpp. Nii kirjutas ta mõrvastseeni ümber järgmiseks: «Kuid öökull lamas liikumatult vaid mõne sekundi. Siis ta liigutas ning hüppas jalgele, sahmides oma sulgi. Olles katkisest puurist välja pääsenud, viskas ta Harryle tähendusrikka pilgu, millest too võis välja lugeda, et lind lendab kuskile ära ning peidab end, kuniks kogu see jama möödas on.»

Ka kirjanik J.K. Rowling ise on vahepeal tundnud süümepiinu Hedwigi tapmise pärast ning on kahetsust ka sotsiaalmeedias väljendanud – näiteks just mõne päeva eest, nähes üht väikest filmifänni imearmsas Hedwigi halloweeni-kostüümis:

I've never felt worse about that thing I did to Hedwig. https://t.co/5jyA0T23ka — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 1, 2018

Harry Potteri filmidega saadi juba ammu ühele poole, ent J. K. Rowlingu võlumaailma seiklused naasevad kinoekraanile juba õige pea, kui välja tuleb «Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuritööd», järg esimesele «Fantastiliste elukate» filmile.



Esimene film lõppes vägeva musta võluri Gellert Grindelwaldi (Johnny Depp) vahistamisega MACUSA (Ameerika Ühendriikide võlurikongressi) poolt, tänu Newt Scamanderi (Eddie Redmayne) kaasabile. Kuid nüüd on Grindelwald viinud oma ähvarduse täide ja põgenenud vanglast, et asuda koguma endale järgijaid, kes ei aimagi ta tegelikku plaani: viia läbi puhtavereliste võlurite ülestõus ning asuda kõigi lihtsurelike üle valitsema. Selleks, et Grindelwaldi takistada, palub Albus Dumbledore (Jude Law) abi oma endiselt õpilaselt Newt Scamanderilt. Too annabki nõusoleku, aimamata, millised ohud ees varitsemas on. Üha enam lõhenevas võlurite maailmas kehtestatakse piire ning pannakse proovile ka lähimate sõprade ning pereliikmete ustavussidemed.