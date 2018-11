46 aastat edasi lükatud Aretha Franklini gospelifilm tuleb viimaks välja ja liitub Oscari-ralliga

Tänavu augustis siit ilmast 76-aastasena lahkunud legendaarse laulja esindajad on viimaks jõudnud kokkuleppele produtsent Alan Elliottiga, kes n-ö lohisema jäänud filmiprojekti viimaks ära vormistab – kontserdisalvestise avaldamise üle on läbirääkimisi peetud juba pikki aastaid, ent ilmselt andis legendi surm viimase tõuke, et teos siiski muusiku pärandi kinopitserina jäädvustaks.



Variety kirjutab, et film näitab soulikuningannat uues valguses ning viib publiku ette Ameerika muusikaajaloo väga olulise etapi ja sündmuse. Tegu on 1972. aastal ühes Los Angelese kirikus antud kontserdiga, mis salvestati üheks seni kuulsaimaks gospelialbumiks. Asjaolu, et kontsert ka kaameraga üles võeti, hakkas filmimõtteid tekitama juba 27 aastat tagasi, kui ilmnes, et kogu materjal kenasti olemas on. Miks filmi kõik need vahepealsed aastad aga laiemalt välja antud (näidatud on seda paaril korral küll, viimati perekonnale ja lähedaste ringile pärast laulja surma), ei osatagi eriti seletada.



Laiemasse kinolevisse jõuab film esialgsetel andmetel alles tuleva aasta alguses, kuid valitud vähesed saavad seda näha juba järgmisel nädalal New Yorgis toimuval dokfilmide festivalil. Edasi asub film aga jahtima juba kuldmehikest ning vastavalt kandideerimise reeglitele jooksutatakse filmi mõned korrad Los Angelese ja New Yorgi kinodes.



«Aretha tahtis alati olla filmitäht, nüüd ta siis saabki selleks,» sõnas produtsent, kuigi laulja sõnavat filmis vaid napid kuus õna, küsides, mis helistikus mängitakse ja paludes vett.



Mis puudutab Oscareid, siis loodetakse edu saavutada n-ö musta hobuse efektiga, mistõttu sedasi viimasel minutil kampaaniga ka alustatakse, ehkki filmile on soovitatud aastake oodata, et suurejoonelisema kampaaniaga kandideerima asuda.