Kõik, millega «Bohemian Rhapsody» filmis Freddie Mercury ja ansambli Queen osas mööda pandi

KUIDAS FREDDIE JA POISID KOHTUSID

September 1976: Queen - Brian May (kitarrist), Roger Taylor (trummid), John Deacon, seismas (basskitarrist), Freddie Mercury (vokaal). FOTO: Pop / ©2003 Credit:Topham Picturepoint

Filmis satub noor Freddie Bulsara – toona veel sünnipärase perekonnanimega Farrokh, kes töötab Londoni Heathrow’ lennujaamas pagasikäitlejana – May ja Taylori bändi Smile kontserdile samal õhtul, kui nende laulja bändist lahkub.

Samuti räägib Freddie filmis end juba samal õhtul nende bändi uueks liikmeks.

Tegelikult tundis Mercury bändi juba 1969. aastast alates, olles kohanud bändi solisti Tim Staffelli varem Ealingu kunstikolledžis. 1970. aastal, mil Staffel bändist lahkus, oli Mercury juba mõnda aega elanud koos May ja Tayloriga, töötades koos Tayloriga isegi koos Kensingtoni turul.

Ka olid nii May kui Taylor juba ammu teadlikud Mercury ambitsioonist saada solistiks. Lisaks oli Mercuryl enne 1970. aastat, mil Queen loodi, mitmeid teisi bände, milles ta lühiajaliselt tegutses.

KUIDAS FREDDIE JA MARY KOHTUSID

November 1991: Mary Austin, Freddie Mercury pikaaegne kallim tema matustel. FOTO: Pop / ©2003 Credit:Topham Picturepoint

Filmis kohtusid Freddie ja Mary Austin, tema pikaaegne kallim, samal õhtul, kui Freddie ka bändiga kohtus. «Bohemian Rhapsody» kohaselt oli nende esimene kontakt see, kui Freddie naise jakki kiitis ning mõni päev hiljem ta Biba butiigist, kus naine töötas, üles otsis ning välja kutsus.

Tegelikult oli Freddie ja Mary suhe sama keeruline, kui seda oli ka Freddie suhe näiteks May ja Tayloriga. Nimelt rääkis Brian May 2000. aastal Mercuryst tehtud dokumentaalfilmis, et nad külastasid Freddiega seda butiiki koos, et sealseid ilusaid tüdrukuid vaadata. Ka oli just Brian May see, kel Mary Austiniga esimesena tõmme tekkis ning Freddie ja Mary suhe algas alles hiljem.

KUIDAS FREDDIE JA JIM KOHTUSID

Filmis teeb purjakil Freddie lähenemiskatse ühele tema majapeol töötanud ettekandjale ning saab esiti korvi. Küll jäävad mehed hommikuni jutustama ning aastaid hiljem otsib Freddie ta telefoniraamatust üles ning neist saab paar.

Tegelikult töötas Jim Hutton aga Savoy hotellis juuksurina, kui ta ühel 1985. aasta õhtul Mercuryga geibaaris kohtus. Nad olid koos 1991. aastani, mil Mercury suri, põhjuseks aidsist tingitud kopsupõletik.

RAY FOSTER – KES SEE VEEL ON?

Filmis mängib Kanada näitleja Mike Myers EMI plaadifirma omanikku Ray Fosterit, kes keeldub «Bohemian Rhapsody» lugu singlina välja laskmast. Põhjuseks toob ta selle, et lugu on singliks liiga pikk ning ei lähe noortele peale.

Tegelikult Ray Fosterit ei eksisteeri. Tema tegelaskuju inspiratsiooniks on hoopis EMI juht Roy Featherstone, kes oli küll bändi fänn, ent tõepoolest arvas, et «Bohemian Rhapsody» on singliks liiga pikk lugu.

SOOLOPROJEKTI KÜSIMUS

September, 1984: Freddie Mercury esinemas Queeniga. FOTO: JEAN-CLAUDE COUTAUSSE / AFP

Filmis tunnistab Freddie, et on bändiliikmete selja taga sõlminud sooloprojekti tehingu ning soovib seetõttu bändiga pausi teha, ajades sellega bändiliikmed May, Taylori ja basskitarrist John Deaconi marru.

Tegelikult polnud aga nende vahel mingit võõrandumist, sest kuigi Mercury lasi 1985. aastal välja sooloalbumi «Mr. Bad Guy», avaldas Queen 1984. aastal albumi «The Works» ning umbes samal ajal alustas tuuri, mis algas 1984. aastate lõpus ning lõppes 1985. aastate keskel.

Ka oli tegelikult hoopis Roger Meddows Taylor see, kes esimesena sooloprojekti kallal tööle asus ja seda 1981. aastal, mil ta salvestas sooloalbumi «Fun in Space» – see on üsna oluline fakt, mille May ja Taylori loomingulised konsultandid filmist välja jätsid.

FREDDIE HIV-DIAGNOOS

Filmis tunnistab Freddie bändiliikmetele, et ta on HIV-positiivne bändiproovide ajal 1985. aastal, enne nende Live Aid Londoni kontserti.

Tegelikult jääb see ilmselt saladuseks, millal Mercury haigestus. 1987. aastal tehtud HIV-testi tulemused olid positiivsed ning Mercury arstid helistasid tulemuste osas lõpuks Mary Austinile, sest Mercury jäi telefonitsi kättesaamatuks.

Roger Meddows Taylori sõnul ei teadnud bänd Mercury haigusest mitte midagi kuni 1989. aastani.

BÄND EI TAASÜHINENUD LIVE AIDi KONTSERDI AJAKS

Freddie Mercury ja Queen Live Aidi kontserdil. FOTO: Duncan Raban / EMPICS Entertainment

Filmis jääb mulje, justkui oleks 1985. aastal Wembley staadionil peetud Live Aidi kontsert, mida muide peetakse ka Queeni ajaloo parimaks kontserdiks, bändi esimene esinemine üheskoos pärast aastaid kestnud pausi.